إسرائيل تُعلّق على مواقف دول أوروبية داعمة لها بشأن ملف محكمة الجنايات

محكمة الجنايات الدولية

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رام الله - دنيا الوطن

رحب وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بقيام دول محورية ومنظمات مجتمع مدني بـ"إبداء موقف واضح، وهو أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ليست صاحبة الولاية للنظر في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".



وقال كاتس في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن هذا موقف مسؤول، يتماشى مع القانون الدولي، ويقف حائلاً دون تسييس محكمة لاهاي.



جاء تصريح كاتس في أعقاب إعلان ثلاث دول أوروبية، وهي: ألمانيا، وجمهورية التشيك، والنمسا، بأن المحكمة الجنائية ليست مختصة بالنظر في الشكوى الفلسطينية، التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب.



وكانت ألمانيا، أعربت أمس الجمعة، عن دعمها لإسرائيل في قضية المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها ليست صاحبة الاختصاص بالنظر في النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.



وطلبت ألمانيا الانضمام إلى المداولات بهذا الشأن لا سيما أنها تستند إلى رأي قانوني، جاء فيه أن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا يسري على المناطق الفلسطينية، وفق ما نقلت (مكان).



وأعلنت محكمة الجنايات الدولية في لاهاي الشهر الماضي، أنها لن تحقق مع إسرائيل بـ "ارتكاب جرائم حرب" في الضفة الغربية، وذلك في معرض ردها على المدعية العامة الرئيسية لها فاتو بنسودة.



وكانت بنسودة، قد طلبت من المحكمة، النظر فيما إذا كانت مخوّلة باسمها، بالتحقيق مع إسرائيل لهذا الغرض.



ورفضت المحكمة الطلب لأنه طويل جدًا، وتجاوز عدد الصفحات المسموح بها، وأضافت أنه سيكون بإمكان بنسودة تقديم طلب جديد بهذا الصدد، شريطة أن يفي بالشروط، وفق ما نقلت (i24NEWS).



وأثار طلب بنسودة غضباً إسرائيلياً عارماً، تَوّجَهُ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، باتهام المحكمة بـ "معادة السامية".





وحذّرت أوساط إسرائيلية من مخاطر اعتقال قادة للجيش الإسرائيلي، أو حتى سياسيين، أو موظفين على علاقة ببناء وحدات استيطانية، على ذمة هذا التحقيق.