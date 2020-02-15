كندا: عبر المفاوضات الثنائية المباشرة فقط يُحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي

رئيس الوزراء الكندي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، أن حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، "ممكن فقط عبر المفاوضات الثنائية المباشرة".



وقال في تصريحات للصحفيين في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن، يوم الجمعة: إن "الطريقة الوحيدة (للحل) هي إذا تفاوض الطرفان، مفاوضات بين إسرائيل والشعب الفلسطيني"، مضيفاً أن كندا سترحب وتدعم أي خطوات في هذا الاتجاه، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في كانون الثاني/ يناير الماضي عن خطة السلام الأمريكية المعروفة إعلامياً (صفقة القرن)، والتي أبرزها، أن تكون القدس الموحدة عاصمة لإسرائيل، وإنهاء حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.