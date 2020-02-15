"المرور" بغزة تكشف عن تفاصيل حالة الطرق لليوم السبت

شارع عمر المختار - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة بغزة: إن هناك حركة مرورية اعتيادية تشهدها كافة المفترقات والمحاور الرئيسيية، منذ الصباح الباكر.



ونوهت في تصريح وصل "دنيا الوطن" عن وجود سوق الزوايدة في محافظة الوسطى، وسوق دوار العودة في محافظة رفح، وسوق السيارات في مدينة غزة "شارع الحرية محررة نيتساريم مقابل قصر العدل".



وأضافت: أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.



وقالت إدارة المرور، إنه تم تسجيل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال الـ 24 ساعة الماضية، ثلاثة حوادث سير فقط، لم ينتج عنها أي إصابات، سوى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.