شؤون فلسطينية

الصحة تكشف حقيقة إصابة تاجرين من غزة بـ (كورونا) وحجزهما بمعبر رفح

الصحة تكشف حقيقة إصابة تاجرين من غزة بـ (كورونا) وحجزهما بمعبر رفح
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن
تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، منذ أمس الجمعة، أنباء تفيد باحتجاز اثنين من التجار في غرفة العزل بمعبر رفح البري، لإصابتهما بمرض (كورونا). 

بدوره، نفى مجدي ضهير نائب، مدير عام الرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة، لـ"دنيا الوطن"، ما يتناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول إصابة تاجرين بـ (كورونا) وعزلهما، مؤكداً على خلو القطاع من المرض.

وكان ضهير، قد أكد أن فريق قسم الأوبئة التابع لدائرة الطب الوقائي، قام بمتابعة جميع العائدين من الصين إلى غزة خلال الأيام العشرة الماضية، وذلك من خلال متابعتهم المنزلية، وأشار إلى أنه لم تظهر على أي منهم أعراض الإصابة بالمرض.  

وبدأت وزارة الصحة في قطاع غزة، بتنفيذ إجراءاتها العملية بخصوص مكافحة فيروس (كورونا)،  بإنشاء غرف حجر للمسافرين العائدين من الصين داخل معبر رفح البري، بالإضافة لتخصيص إحدى المستشفيات لاستقبال العائدين من الصين والدول التي انتشر بها فيروس (كورونا).

وأعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم السبت، أن أعداد الوفيات بسبب (كورونا) وصل إلى 1519 شخصاً على الأقل، ووصل عدد المصابين إلى أكثر من 60 ألف شخص، يأتي ذلك بعدما سجلت مقاطعة هوبي أعداداً هائلة من المصابين بسبب الفيروس، حيث كانت خلال آخر 24 ساعة أعداد الوفيات وصل إلى 139 شخصاً. 

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