مصرع 15 طفلاً في حريق بدار للأيتام في ولاية هايتي الأمريكية

لقي 15 طفلا مصرعهم، في حريق اندلع، خلال الليل، في دار للايتام تديره منظمة خيرية أمريكية، في ولاية هايتي الأمريكية، بحسب ما أعلنته السلطات بالولاية.



ولقي طفلان حتفهما حرقا بالنيران التي أتت على دار للأيتام في ضواحي (بورت أو برنس) عاصمة هايتي، بينما توفي 13 اختناقا، فيما لم يتضح حتى على الفور سبب الحريق، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).



وقالت أرييل جينتي فيلدروين مديرة معهد الرعاية الاجتماعية في هايتي: "إن دار الأيتام التي كانت ترعى نحو 60 طفلا لا تملك تصريحا من الدولة للعمل، و35 فقط من بين 754 دارا للأيتام في هايتي مصرح بها رسميا، بينما تسعى 100 أخرى للحصول على ترخيص بالعمل".





رام الله - دنيا الوطن