دولي

ظريف: مستعدون للتراجع عن إجراءاتنا النووية إذا تحرّكت أوروبا

ظريف: مستعدون للتراجع عن إجراءاتنا النووية إذا تحرّكت أوروبا
محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف  أنّ بلاده مستعدّة للتراجع، جزئياً أو حتى كليّاً، عن الإجراءات التي اتّخذتها في سياق تخلّيها عن التزاماتها ضمن الاتفاق النووي، إذا ما قدّم الأوروبيون في مقابل ذلك مكاسب اقتصادية "ملموسة".

وقال ظريف خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن: "بإمكان إيران القبول بشروط معيّنة للعودة إلى تطبيق الاتفاق النووي الموقّع في 2015 والذي انسحبت منه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا في 2018"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأضاف الوزير الإيراني أمام صحفيين خلال المؤتمر: "قلنا إنّنا مستعدّون لإبطاء تلك الإجراءات أو عكس مسارها، بشكل يتناسب مع ما ستقوم به أوروبا".

وتابع: "سنقرّر إذا ما كانت ستقوم به أوروبا كافياً لكي نخفّض أو نلغي بعض القرارات - لم نستثن القيام بخطوات إلى الوراء في ما يتعلّق ببعض الإجراءات التي اتّخذناها".

وفي 5 كانون الثاني/ يناير، كشفت إيران عن "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نصّ عليها الاتفاق النووي.

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