دولي

ارتفاع حصيلة ضحايا (كورونا) بالصين أكثر من 1500 وفاة و66 ألف إصابة

ارتفاع حصيلة ضحايا (كورونا) بالصين أكثر من 1500 وفاة و66 ألف إصابة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصينية أنّ فيروس (كورونا) المستجدّ أودى بحياة 1523 شخصاً على الأقلّ في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 143 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وفي سياق تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات، قالت السلطات الصحية في هوبي، المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر ديسمبر، إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 143 شخصاً وأصيب به 2420 شخصاً إضافياً، وهي حصيلة تعادل نصف عدد الذين أصيبوا بالفيروس في اليوم السابق.

وبذلك يتخطّى عدد إجمالي المصابين بالفيروس في الصين 66 ألف شخص، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وخارج الصين القارية سجّلت حتى اليوم حالتا وفاة فقط بالفيروس، إحداهما في هونغ كونغ والأخرى في الفيليبين.

وكانت هوبي سجّلت الجمعة 116 حالة وفاة و4823 إصابة.

وهذا الأسبوع غيّرت مقاطعة هوبي النظام المعتمد لرصد الوباء، إذ باتت تحتسب الحالات "المشخّصة سريرياً"، أي أنّ صورة شعاعية للرئتين باتت كافية لتشخيص الإصابة، في حين كانت تنتظر قبل ذلك إجراء فحص الحمض النووي للفيروس لتأكيد الإصابة به.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخرديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/ يناير.

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