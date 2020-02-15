دولي

البيت الأبيض ينشر مذكرة حول أسباب قتل سليماني

البيت الأبيض ينشر مذكرة حول أسباب قتل سليماني
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال البيت الأبيض في مذكرة: "إن الرئيس دونالد ترامب أمر بالضربة التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني الشهر الماضي، ردا على هجمات وقعت في الماضي، وذلك برغم تأكيدات سابقة للإدارة بأن الضربة التي نفذت بطائرة مسيرة كانت بسبب تهديد وشيك".

وأرسلت الإدارة إلى الكونغرس بموجب القانون، تبريرا غير سري للضربة التي وقعت في الثاني من كانون الثاني/ يناير والتي قتلت سليماني في مطار بغداد، حيث أثارت الضربة وما تلاها من رد إيراني مخاوف من نشوب صراع أوسع، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال التقرير الذي أرسل إلى الكونغرس: "وجه الرئيس بهذا التحرك ردا على سلسلة متصاعدة من الهجمات في الشهور السابقة من جانب إيران وميليشيات تدعمها إيران على القوات والمصالح الأميركية في منطقة الشرق الأوسط".

ونشرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب المذكرة بعد يوم من إقرار مجلس الشيوخ تشريعا حاز على دعم نادر من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يقيد قدرة الرئيس على شن حرب على إيران.

وقال التقرير: "إن غرض الهجوم كان حماية العسكريين الأميركيين وردع إيران وإضعاف قدرة الجماعات التي تدعمها إيران على شن هجمات وإنهاء التصعيد الاستراتيجي الإيراني في الهجمات".

وذكر أيضا أن الدستور يعطي الرئيس الحق في إصدار أمر باستخدام القوة لحماية البلاد من هجوم أو تهديد أو هجوم وشيك.

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