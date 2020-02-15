طقس السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياُ ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة حيث يكون الجو معتدلا نهارا بارداً نسبياً الى بارد ليلاً، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.



وتنبأت الأرصاد أن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائماً جزئياُ الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة بحيث يصبح الجو باردا وتسقط أمطار متفرقة بين الحين والأخر على معظم المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



الأثنين: يكون الجو غائماً جزئياُ ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ويكون الجو باردا وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة على معظم المناطق، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.