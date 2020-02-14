شؤون فلسطينية

اشتية: محادثات السلام المستقبلية يجب أن تكون عبر مجموعة عمل دولية

اشتية: محادثات السلام المستقبلية يجب أن تكون عبر مجموعة عمل دولية
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أن إطلاق أي محادثات سلام مستقبلية يجب أن تكون من خلال مجموعة عمل دولية.

جاء ذلك، خلال لقاء اشتية، بوفد ضم 21 عضوا من الكونغرس الأمريكي من كلا الحزبين برئاسة السيناتور ليندسي غراهام، حيث أطلعهم على أسباب الرفض الفلسطيني لصفقة القرن الأمريكية. 

وأكد اشتية، أن حل للقضية الفلسطينية يجب أن يكون وفق مرجعيات الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، مشيرا الى الصفقة لم تلبي الحد الادنى من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وشدد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي عقد اليوم الجمعة في مدينة ميونخ الالمانية، على هامش انعقاد أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن، على أي حل مستقبلي او إطلاق محادثات السلام يجب أن يكون من خلال مجموعة عمل دولية، وليس من خلال الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

واوضح اشتية خطورة القرارات التي اصدرتها الادارة الامريكية الحالية تجاه القضية الفلسطينية ومحاولة تصفية مكوناتها وأهمها قضية اللاجئين، بالإضافة الى تأثير صفقة القرن على المنطقة وزعزعة الاستقرار فيها.

وحذر رئيس الوزراء من مخططات اسرائيل لضم غور الأردن ومناطق في الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.

أخبار ذات صلة

خطباء وأئمة المساجد يدعمون مواقف الرئيس عباس بمواجهة (صفقة القرن)

خطباء وأئمة المساجد يدعمون مواقف الرئيس عباس بمواجهة (صفقة القرن)

مهنئاً بتتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي.. هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري

مهنئاً بتتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي.. هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري

هيئة الأسرى: تدهور خطير على صحة الأسير المسن المريض بالسرطان موفق عروق

هيئة الأسرى: تدهور خطير على صحة الأسير المسن المريض بالسرطان موفق عروق

عريقات يوجه دعوة لبريطانيا بشأن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية

عريقات يوجه دعوة لبريطانيا بشأن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية

إصابات بالرصاص الحي والمطاطي في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

إصابات بالرصاص الحي والمطاطي في مواجهات مع الاحتلال بالضفة

هل ألغت شركة جوال بعض خدماتها ورفعت الأسعار بقطاع غزة؟

هل ألغت شركة جوال بعض خدماتها ورفعت الأسعار بقطاع غزة؟

حماس تُعلق على أنباء التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع الاحتلال

حماس تُعلق على أنباء التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع الاحتلال

مجدلاني: نرفض الابتزاز الأمريكي والإسرائيلي بشأن رواتب الأسرى

مجدلاني: نرفض الابتزاز الأمريكي والإسرائيلي بشأن رواتب الأسرى

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

مهنئاً بتتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي.. هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري

مهنئاً بتتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي.. هنية يهاتف وزير الشباب والرياضة المصري

هيئة الأسرى: تدهور خطير على صحة الأسير المسن المريض بالسرطان موفق عروق

هيئة الأسرى: تدهور خطير على صحة الأسير المسن المريض بالسرطان موفق عروق

مجدلاني: نرفض الابتزاز الأمريكي والإسرائيلي بشأن رواتب الأسرى

مجدلاني: نرفض الابتزاز الأمريكي والإسرائيلي بشأن رواتب الأسرى

اشتية ونظيره الكويتي يبحثان آخر التطورات

اشتية ونظيره الكويتي يبحثان آخر التطورات

هيومن رايتس ووتش: قاعدة بيانات جديدة ستساعد في مساءلة الشركات

هيومن رايتس ووتش: قاعدة بيانات جديدة ستساعد في مساءلة الشركات

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة بالضفة

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة بالضفة

جامعة القدس والحكومة الألمانية تحتفلان بتخريج الفوج الأول من طلبة &#34;الدراسات الثنائية&#34;

جامعة القدس والحكومة الألمانية تحتفلان بتخريج الفوج الأول من طلبة "الدراسات الثنائية"

الاحتلال يهدم منزلين في الضفة إحداهما بالقدس

الاحتلال يهدم منزلين في الضفة إحداهما بالقدس

منوعات

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;العار&#34;

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم "العار"

&#34;أم الشحات&#34; تهاجم محمد رمضان: &#34;كنت بدافع عنه بس مش قادرة&#34;

"أم الشحات" تهاجم محمد رمضان: "كنت بدافع عنه بس مش قادرة"

سافر إلى بلجيكا لإجراء عملية جديدة.. ماهو مرض أحمد فهمي؟

سافر إلى بلجيكا لإجراء عملية جديدة.. ماهو مرض أحمد فهمي؟

بنات عامر منيب يشعلن استديو &#34;معكم&#34; بأغنية &#34;بنت الجيران&#34;

بنات عامر منيب يشعلن استديو "معكم" بأغنية "بنت الجيران"

لطيفة ترد على الانتقادات بسبب مشهد &#34;الحمام&#34; في كليبها الجديد

لطيفة ترد على الانتقادات بسبب مشهد "الحمام" في كليبها الجديد

بعد هروبها من حفل زفافها.. هل ارتبطت ناهد السباعي مرة أخرى؟

بعد هروبها من حفل زفافها.. هل ارتبطت ناهد السباعي مرة أخرى؟

إياد نصار يشارك جمهوره لحظات رومانسية مع زوجته

إياد نصار يشارك جمهوره لحظات رومانسية مع زوجته

أنغام تكشف عن إصابتها بهذا المرض

أنغام تكشف عن إصابتها بهذا المرض

الطيار المفصول يعلن عن إجراءات جديدة ضد محمد رمضان والأخير يرد بفيديو

الطيار المفصول يعلن عن إجراءات جديدة ضد محمد رمضان والأخير يرد بفيديو

بلاغ يتهم إعلان محمد هنيدي لـ&#34;أوبر&#34; بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

بلاغ يتهم إعلان محمد هنيدي لـ"أوبر" بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

عربي

البرلمان المصري يهاجم البرلمان الأوروبي بسبب أحد المواطنين

البرلمان المصري يهاجم البرلمان الأوروبي بسبب أحد المواطنين

البرهان: لإسرائيل دور في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

البرهان: لإسرائيل دور في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

مصر تنفي تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بفيروس &#34;كورونا&#34;

مصر تنفي تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بفيروس "كورونا"

&#34;الصليب الأحمر&#34; تحذر من تردي الوضع في ليبيا

"الصليب الأحمر" تحذر من تردي الوضع في ليبيا