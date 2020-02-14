هيئة الأسرى: تدهور خطير على صحة الأسير المسن المريض بالسرطان موفق عروق

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رام الله - دنيا الوطن

افادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الجمعة، بتدهور الوضع الصحي بشكل خطير للأسير المريض بالسرطان المسن موفق عروق ( 77 عاماً) والذي لا يزال محتجزاً في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي منذ ١٢ يوما.



وقالت الهيئة ان الاسير عروق من الداخل المحتل عام ٤٨ ، خضع لعملية جراحية بداية الشهر الجاري، لاستئصال المعده وورم سرطاني في الأمعاء بعد استنفاذ علاجه الكيماوي.



واضافت، ان الاسير بحالة خطيرة وصعبة وهو بحالة تخدير شبه دائمه ولا يتناول سوى قليل من المحاليل وقد فقد من وزنه الكثير.



وذكرت الهيئة، أن الأسير عروق، محكوم بالسّجن لمدة (30 عامًا)، وهو معتقل منذ عام 2003، علمًا أن هناك عشرة أسرى على الأقل يعانون من السرطان بدرجات متفاوتة.