شؤون فلسطينية

عريقات يوجه دعوة لبريطانيا بشأن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية

عريقات يوجه دعوة لبريطانيا بشأن الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، الحكومة البريطانية لعدم الاستجابة للطلب الاسرائيلي حول المستوطنات والتمسك بمواقف المملكة المتحدة الثابتة باعتبار الاستيطان الاستعماري الاسرائيلي والضم غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

وقال عريقات، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الجمعة، إن المواقف الأخيرة رئيس الوزراء بوريس جونسون وقرار مجلس الأمن 2334 لعام 2016 يؤكدان على مواقف بريطانيا باعتبار الاستيطان الاسرائيلي غير شرعي.

وكان بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحدث مع نظيره البريطاني بوريس جونسون حول القضية.

وكشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، اليوم الجمعة، أن "إسرائيل" تقدمت بطلب إلى بريطانيا لإدراج مستوطنات الضفة الغربية والقدس، وكذلك مرتفعات الجولان، ضمن اتفاقية التجارة الحرة المشتركة، والتي ستدخل حيز التنفيذ في كانون الثاني من العام المقبل، بعد انفصال المملكة المتحدة البريطانية عن الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتفاقية التي أعدت قبل خروج بريطانيا بفترة طويلة، تمت كتابتها بنفس شروط الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي والذي يعتبر بدوره المستوطنات والجولان مناطق محتلة ويرفض شملها في أي اتفاقيات مع "إسرائيل".

ووفقًا لذات الصحيفة، فإن وزير الاقتصاد الإسرائيلي إيلي كوهين اتصل بنظيره البريطاني كونور بيرنز وطلب منه تحديث الاتفاقية.

واعتبرت الصحيفة، أنه في حال تم ذلك، فإن هذا يعني أن بريطانيا تعترف بالضفة وشرقي القدس والجولان أنها مناطق إسرائيلية.

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