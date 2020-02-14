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مصر تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)

مصر تعلن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس (كورونا)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التلفزيون الرسمي المصري، اليوم الجمعة، عن تسجيل أول إصابة بفيروس (كورونا) القاتل في البلاد، مشيراً إلى أن وزارة الصحة تمكنت من اكتشاف أول حالة لشخص أجنبي مصاب الفيروس.

وقالت الوزارة، وفق (روسيا اليوم): "تم اكتشاف أول حالة شخص أجنبي مصاب بفيروس كورونا بفضل الخطة الاحترازية الوقائية التي تم تطبيقها"، لافتةً إلى أنه تم إجراء التحاليل المعملية للحالة المشتبه فيها والتي جاءت نتيجتها ايجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.

وأضافت الوزارة، أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيا والاطمئنان عليه، موضحا أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تماما.

وقالت الوزارة إنه تم اتخاذ اجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يوما "فترة حضانة المرض".

ونوهت الوزارة المصرية بأنه يتم متابعتهم دوريا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذى كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر جون جابور، أن مصر تعاملت مع الموقف، وحرصت على إبلاغ المنظمة بالحالة فور الاشتباه بها، مشيدا بالإجراءات الوقائية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان حيال الحالة المكتشفة والمخالطين لها.

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