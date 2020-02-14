الولايات المتحدة تُدرج قائد جيش آسيوي على قائمتها السوداء

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رام الله - دنيا الوطن

قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، إن الولايات المتحدة أدرجت قائد جيش سريلانكا شافيندرا سيلفا على قائمتها السوداء، إثر اتهامات بانتهاكه حقوق الإنسان في بلاده.



وأضاف بومبيو، وفق (رويترز): "الانتهاكات شملت القتل التعسفي أثناء المرحلة الأخيرة من الحرب الأهلية التي شهدتها سريلانكا عام 2009".



وتابع: "الاتهامات ضد شافيندرا سيلفا بارتكاب انتهاكات جمة لحقوق الإنسان، وثقتها الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية، اتهامات خطيرة وموثوقة".



وأثار تعيين سيلفا قائدا لجيش سريلانكا في آب/أغسطس الماضي، انتقادات حادة من جانب الولايات المتحدة والأمم المتحدة.