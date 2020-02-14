هل ألغت شركة جوال بعض خدماتها ورفعت الأسعار بقطاع غزة؟





وقال الشرفا، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "أنفى كافة المعلومات التي تتحدث عن إلغاء خدمات وزيادة أسعار على المشتركين، وما يجري تداوله لا يمت للحقيقة بصلة".





وأضاف الشرفا: "نرجو من الجميع تحري الدقة قبل مشاركة هذه النوعية من المنشورات والاستفسار من خلال المصادر والقنوات الرسمية لشركة جوال".





يذكر أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخباراً مفادها بأن شركة جوال ألغت بعض الخدمات عن المشتركين في قطاع غزة ورفعت أسعار خدمات أخرى.

خاص دنيا الوطننفى مدير التسويق في شركة جوال، محمد الشرفا، الأنباء التي يجري تداولها حول وقف بعض الخدمات للشركة وزيادة الأسعار في قطاع غزة.