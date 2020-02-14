حماس تُعلق على أنباء التوصل لاتفاق تهدئة جديد مع الاحتلال

علق الناطق باسم حركة حماس، حازم قاسم، على التصريحات الإعلامية الإسرائيلية بشأن التوصل إلى اتفاق تهدئة جديدة مع الفصائل الفلسطينية بغزة.





وقال قاسم، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "لا يوقف الاحتلال الإسرائيلي عن استهداف شعبنا الفلسطيني ويواصل حصاره لقطاع غزة وهو أحد أشكال العدوان، وهو يتحمل مسؤولية ذلك".





وأضاف قاسم: "يجب على الاحتلال الإسرائيلي أن يقوم بكل الإجراءات لفك الحصار عن القطاع، وحماس ستواصل نضالها مع كل القوى الوطنية وجماهير شعبنا الفلسطيني لضمان حياة حرة وكريمة لشعبنا ويعزز من صموده على أرضه".



وتابع: "سنواصل الكفاح وبالاشتراك ما الكل الوطني للتصدي لكل المشاريع التي تنتقص من حقوق شعبنا وفي مقدمتها صفقة القرن، ونراقب سلوك الاحتلال لنرى ما التزامه بتطبيق رفع الحصار عن القطاع".





يذكر أن وسائل إعلام إسرائيلية، نقلت عن مسؤولين في دولة الاحتلال أنباء تفيد بالتوصل إلى اتفاق تهدئة مع حماس يفضي إلى وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة.





خاص دنيا الوطن