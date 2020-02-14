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الحريري: توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس وارداً

الحريري: توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس وارداً
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، أن توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس وارداً، مضيفاً: "نحن ضده كما أن الدستور يمنعه".

جاء ذلك، خلال كلمة للحريري بمناسبة بمناسبة الذكرى الـ 15 لاغتيال والده رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، تحدث فيها عن المشاكل التي يواجهها لبنان والأزمات العاصفة به.

ويحي اللبنانيون اليوم الجمعة في السراي الحكومي وسط بيروت الذكرى الـ15 لاغتيال الحريري الأب، بحضور شخصيات سياسية ونيابية وحزبية وسفراء عرب وأجانب، بينهم سفيرة الولايات المتحدة إليزابيت ريتشارد، والسفير السعودي وليد البخاري.

 


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