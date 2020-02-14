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وزير الدفاع الأمريكي يُهاجم ترامب بسبب تغريداته عبر (تويتر)

وزير الدفاع الأمريكي يُهاجم ترامب بسبب تغريداته عبر (تويتر)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شن وزير العدل الأمريكي، ويليم بار، هجوماً لاذعاً على الرئيس دونالد ترامب، إثر نشر الأخير تغريدات تخص عمل وزارة العدل.

وحث بار الذي يعد حليفا موثوقا لترامب في حديث لقناة (ABC)، ترامب على وقف التغريد بشأن قضايا جنائية تديرها وزارة العدل، وذلك على خلفية تعليقات الرئيس المتعلقة بمحاكمة مستشار حملته الانتخابية السابق روجر ستون، المدان بتهمة الإدلاء بإفادات كاذبة والتأثير على شاهد في القضية و"إعاقة العدالة" خلال تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، تدخلت وزارة العدل بخطوة غير مسبوقة في محاكمة ستون الذي من المقرر أن ينطق الحكم في قضيته الشهر الجاري، وألغت توصية صادرة عن فريق المدعين التابع لها بسجن مستشار حملة ترامب السابق لمدة بين سبع وتسع سنوات، وذكرت للقضاء أن مثل هذا الحكم "غير مناسب"، ما دفع فريق المدعين إلى الانسحاب من القضية بالكامل.

ودافع بار في المقابلة عن قرار وزارته، نافيا خضوعه لضغوط ترامب الذي غرد عبر "تويتر" ليلة تدخل وزارة العدل في القضية وكتب أن محاكمة ستون أمر "مروع وغير عادل" و"جرائم حقيقية ارتكبت من قبل الجانب الآخر"، ثم أشاد بدور النائب العام في مراجعة التوصية.

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