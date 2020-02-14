اشتية ونظيره الكويتي يبحثان آخر التطورات

جانب من اللقاء

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رام الله - دنيا الوطن

التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الجمعة في مدينة ميونخ الألمانية، رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الصباح، على هامش مشاركته في أعمال الدورة الـ 56 لمؤتمر ميونخ للأمن.



وبحث اشتية مع الشيخ الصباح تعزيز التعاون الثنائي المشترك، بالإضافة الى آخر التطورات السياسية، والجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لمواجهة محاولات فرض صفقة القرن الامريكية وتطبيقها على أرض الواقع، مشددا على ان الادارة الامريكية بعد إعلانها عن الصفقة لم تجد شريكا لها، وهذا ما تجلى في موقف الدول العربية والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي الرافض لعدم توافقها مع الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة.



واطلع رئيس الوزراء نظيره الكويتي على انتهاكات الاحتلال، والتهديدات الاسرائيلية بضم غور الاردن بحجة الأمن، مشيرا إلى أنها ما هي إلا حجج واهية هدفها القضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، بالإضافة الى المحاولات الاسرائيلية بفرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى كما في الحرم الإبراهيمي في الخليل.