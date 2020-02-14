أول تعليق من الجنائية الدولية على تسليم السودان لعمر البشير

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رام الله - دنيا الوطن

كشفت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، عن عدم تسلمها تأكيد رسمي من دولة السودان بشأن تسليم الرئيس المعزول عمر البشير.



وقال فادي العبد الله، وفق موقع (العين الإماراتية): "لم يصلنا تأكيد رسمي من السودان، ولن نعلق حتى نحصل عليه، ونحن على دراية بالتقارير المنشورة حول تسليم البشير".



وكان محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أكد يوم الثلاثاء الماضي، أن موكله يرفض التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.



وقال المحامي محمد الحسن الأمين في تصريحات لوكالة (رويترز): "نرفض دخول المحكمة الجنائية الدولية لأنها محكمة سياسية وليست عدلية، وكذلك نرفض تدويل العدالة، كما نعتقد أن القضاء في السودان قادر ولديه الرغبة في نظر هذه الاتهامات".



ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي سوداني رفيع المستوى، مساء اليوم، قوله إن الخرطوم اتخذت قرارا بتسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير ومتهمين آخرين إلى المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية اتهامهم بجرائم حرب في دارفور.



ونقلت الشبكة عن المصدر الحكومي، قوله: "كجزء من الاتفاق المبرم بين الحكومة وحركة المتمردين، وافق المجلس السيادي على تسليم أحمد هارون (وزير الداخلية الأسبق) وعبد الرحيم محمد حسين، قائد الجنجويد المعروف باسم علي قشيب".