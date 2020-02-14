العراق يشارك في المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بالشارقة



وأضاف العذاري: وصلنا اليوم الى الشارقة بعد ان وجهت لنا دعوة من قبل الدكتور ايهان جاف الأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي والدكتور محمود شعبان رئيس الهيئة الاستشارية العليا وعضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان مملكة النرويج للمشاركة في فعاليات المؤتمر بمحاضرة تنموية وتكريمنا أيضا.



وتابع العذاري: شاركنا برئاسة وفد البورد الأوربي للتدريب واعداد القادة في المملكة المتحدة وسيشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والامراء والشيوخ مثل سعادة الوزير عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق وكذلك مشاركة لسفراء السلام ورجال وسيدات الاعمال والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.





وكشف العذاري: سيتم تكريم أكثر من 100 شخصية عربية وأوروبية من رواد العمل الإنساني من سفراء السلام والعطاء، تكليلا وعرفانا بجهودهم المتميزة التي ترقى بالنظام العام الدولي.



والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو ”منظمة دولية إنسانية مستقلة غير سياسية طوعية لا تستهدف الربح تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحاصلة علي موافقة السلطات النرويجية عام 2006.







رام الله - دنيا الوطنقال المدرب الدولي عقيل العذاري رئيس البورد الأوربي للتدريب واعداد القادة في المملكة المتحدة ورئيس النقابة العامة لمدربي التنمية البشرية ونقيب المدربين العراقيين، انه تحت رعاية المركز العربي الأوروبي ومقرها النرويج سينطلق يوم غد الجمعة 14 فبراير 2020 المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بفندق راديسون بلو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وسيستمر لمدة يومين.