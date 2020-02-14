عربي

العراق يشارك في المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بالشارقة

العراق يشارك في المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بالشارقة
رام الله - دنيا الوطن
قال المدرب الدولي عقيل العذاري رئيس البورد الأوربي للتدريب واعداد القادة في المملكة المتحدة ورئيس النقابة العامة لمدربي التنمية البشرية ونقيب المدربين العراقيين، انه تحت رعاية المركز العربي الأوروبي ومقرها النرويج سينطلق يوم غد الجمعة 14 فبراير 2020 المؤتمر العربي الأوروبي للعلاقات الدولية بفندق راديسون بلو الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة وسيستمر لمدة يومين.

وأضاف العذاري: وصلنا اليوم الى الشارقة بعد ان وجهت لنا دعوة من قبل الدكتور ايهان جاف الأمين العام للمركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان والقانون الدولي والدكتور محمود شعبان رئيس الهيئة الاستشارية العليا وعضو الأمانة العامة للمركز العربي الأوروبي لحقوق الانسان مملكة النرويج للمشاركة في فعاليات المؤتمر بمحاضرة تنموية وتكريمنا أيضا.

وتابع العذاري: شاركنا برئاسة وفد البورد الأوربي للتدريب واعداد القادة في المملكة المتحدة وسيشارك في المؤتمر عدد كبير من الوزراء والامراء والشيوخ مثل سعادة الوزير عصام شرف رئيس الوزراء المصري الأسبق وكذلك مشاركة لسفراء السلام ورجال وسيدات الاعمال والإعلاميين من مختلف أنحاء العالم.

وكشف العذاري: سيتم تكريم أكثر من 100 شخصية عربية وأوروبية من رواد العمل الإنساني من سفراء السلام والعطاء، تكليلا وعرفانا بجهودهم المتميزة التي ترقى بالنظام العام الدولي.

والمركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي هو ”منظمة دولية إنسانية مستقلة غير سياسية طوعية لا تستهدف الربح تعمل بموجب ميثاق الأمم المتحدة والحاصلة علي موافقة السلطات النرويجية عام 2006.

أخبار ذات صلة

أول تعليق من الجنائية الدولية على تسليم السودان لعمر البشير

أول تعليق من الجنائية الدولية على تسليم السودان لعمر البشير

الوليد بن طلال يُطالب بحذف التاء المربوطة مجدداً

الوليد بن طلال يُطالب بحذف التاء المربوطة مجدداً

البرلمان المصري يهاجم البرلمان الأوروبي بسبب أحد المواطنين

البرلمان المصري يهاجم البرلمان الأوروبي بسبب أحد المواطنين

البرهان: لإسرائيل دور في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

البرهان: لإسرائيل دور في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

مصر تنفي تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بفيروس &#34;كورونا&#34;

مصر تنفي تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بفيروس "كورونا"

&#34;الصليب الأحمر&#34; تحذر من تردي الوضع في ليبيا

"الصليب الأحمر" تحذر من تردي الوضع في ليبيا

شاهد ‫لحظة تصدى الدفاعات السورية لهجوم من أهداف معادية

شاهد ‫لحظة تصدى الدفاعات السورية لهجوم من أهداف معادية

سانا: المضادات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق

سانا: المضادات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

اشتية ونظيره الكويتي يبحثان آخر التطورات

اشتية ونظيره الكويتي يبحثان آخر التطورات

اسرائيل: قاعدة بيانات جديدة ستساعد في مساءلة الشركات

اسرائيل: قاعدة بيانات جديدة ستساعد في مساءلة الشركات

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة بالضفة

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة بالضفة

جامعة القدس والحكومة الألمانية تحتفلان بتخريج الفوج الأول من طلبة &#34;الدراسات الثنائية&#34;

جامعة القدس والحكومة الألمانية تحتفلان بتخريج الفوج الأول من طلبة "الدراسات الثنائية"

الاحتلال يهدم منزلين في الضفة إحداهما بالقدس

الاحتلال يهدم منزلين في الضفة إحداهما بالقدس

صور: وقفة احتجاجية حاشدة لـ&#34;الديمقراطية&#34; برفح رفضاً لـ&#34;رؤية ترامب&#34;

صور: وقفة احتجاجية حاشدة لـ"الديمقراطية" برفح رفضاً لـ"رؤية ترامب"

الشيوخي: الاعلان عن القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات هزيمة لاصحاب صفقة العار

الشيوخي: الاعلان عن القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات هزيمة لاصحاب صفقة العار

حالات اختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

حالات اختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

منوعات

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;العار&#34;

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم "العار"

&#34;أم الشحات&#34; تهاجم محمد رمضان: &#34;كنت بدافع عنه بس مش قادرة&#34;

"أم الشحات" تهاجم محمد رمضان: "كنت بدافع عنه بس مش قادرة"

سافر إلى بلجيكا لإجراء عملية جديدة.. ماهو مرض أحمد فهمي؟

سافر إلى بلجيكا لإجراء عملية جديدة.. ماهو مرض أحمد فهمي؟

بنات عامر منيب يشعلن استديو &#34;معكم&#34; بأغنية &#34;بنت الجيران&#34;

بنات عامر منيب يشعلن استديو "معكم" بأغنية "بنت الجيران"

لطيفة ترد على الانتقادات بسبب مشهد &#34;الحمام&#34; في كليبها الجديد

لطيفة ترد على الانتقادات بسبب مشهد "الحمام" في كليبها الجديد

بعد هروبها من حفل زفافها.. هل ارتبطت ناهد السباعي مرة أخرى؟

بعد هروبها من حفل زفافها.. هل ارتبطت ناهد السباعي مرة أخرى؟

إياد نصار يشارك جمهوره لحظات رومانسية مع زوجته

إياد نصار يشارك جمهوره لحظات رومانسية مع زوجته

أنغام تكشف عن إصابتها بهذا المرض

أنغام تكشف عن إصابتها بهذا المرض

الطيار المفصول يعلن عن إجراءات جديدة ضد محمد رمضان والأخير يرد بفيديو

الطيار المفصول يعلن عن إجراءات جديدة ضد محمد رمضان والأخير يرد بفيديو

بلاغ يتهم إعلان محمد هنيدي لـ&#34;أوبر&#34; بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

بلاغ يتهم إعلان محمد هنيدي لـ"أوبر" بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

عربي

البرلمان المصري يهاجم البرلمان الأوروبي بسبب أحد المواطنين

البرلمان المصري يهاجم البرلمان الأوروبي بسبب أحد المواطنين

البرهان: لإسرائيل دور في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

البرهان: لإسرائيل دور في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

مصر تنفي تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بفيروس &#34;كورونا&#34;

مصر تنفي تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بفيروس "كورونا"

&#34;الصليب الأحمر&#34; تحذر من تردي الوضع في ليبيا

"الصليب الأحمر" تحذر من تردي الوضع في ليبيا