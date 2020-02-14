الاحتلال يهدم منزلين في الضفة إحداهما بالقدس





رام الله - دنيا الوطنهدمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، منزلين في الضفة الغربية المحتلة، أحدهما بمدينة القدس.وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منزلا في حي الثوري بالقدس المحتلة، يعود للمواطن إياد شويكي، لإقامة مدرسة تابعة لبلدية الاحتلال مكان المنزل.وفي تصريحات صحفية، قال شويكي: "إنه تسلم إخطارا بعدم دخول أرضه مطلقا، واخلائها خلال يومين، وإخراج معداته الخاصة الموجودة في الأرض، وذلك بعد أن تم هدم منزله الذي يؤوي 6 أفراد من عائلته إضافته له ولزوجته".وأضاف ان الاحتلال هدم أيضا سورا يعود للمواطن خليل أبو هدوان المجاور لمنزله.وفي الخليل، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسكنا في منطقة جبل جوهر شرقي المدينة.وقالت المصادر إن قوات الاحتلال هدمت مسكنا يعود للمواطن بلال عليان الرجبي ويؤوي عائلة مكونة من خمسة أفراد في منطقة جبل جوهر القريبة من مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين شرق الخليل.