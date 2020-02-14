صور: وقفة احتجاجية حاشدة لـ"الديمقراطية" برفح رفضاً لـ"رؤية ترامب"















رام الله - دنيا الوطننظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في فرع غرب رفح، اليوم وقفة جماهيرية حاشدة في ميدان النجمة بمحافظة رفح رفضاً لـ"رؤية ترامب- نتنياهو"، بمشاركة صف واسع من قيادة الجبهة الديمقراطية والقوى والفصائل الفلسطينية والوجهاء ومخاتير المحافظة.ورفعت في الوقفة الاحتجاجية الاعلام الفلسطينية ورايات الجبهة والشعارات واليافطات وسط هتافات منددة بـ"صفقة القرن".وشدد عضو القيادة المركزية للجبهة الديمقراطية ومسؤول فرع غرب رفح محمد الحسنات، على أن أنصار الجبهة الديمقراطية وكافة منظماتها وفروعها في الوطن والشتات في مقدمة الالتحام مع جماهير شعبنا الفلسطيني ضد "رؤية ترامب" ومشاريع تصفية القضية والحقوق الوطنية، مؤكداً أن الموقف الفلسطيني الموحد وحده قادر على إسقاط "رؤية ترامب" وإفشالها.ودعا الحسنات إلى استنهاض عناصر القوة الفلسطينية بإنجاز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام الكارثي لمواجهة هذه المؤامرة، والتصدي للاحتلال والاستيطان ومحاولات تصفية وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وقضية اللاجئين الفلسطينيين.وطالب الحسنات القيادة الفلسطينية بتطبيق قرارات المجلسين المركزي في دورتيه (27و28) والوطني في دورته (23) وسحب الاعتراف بدولة الاحتلال ووقف التنسيق الامني واستكمال نقل جرائم الاحتلال والاستيطان للمحاكم الجنائية الدولية.وثمن الحسنات موقف وزراء الخارجية العرب وعلى رأسها موقف رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم الذي يعبر عن أصالته وعروبته في زمن الخذلان. مشيداً بالمواقف الدولية والاممية الرافضة للمشروع الأميركي الاسرائيلي التصفوي الذي يستهدف قضية شعبنا وحقوقه الوطنية.ومن جانبه، أكد سامي البهداري عضو المكتب السياسي لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية كلمة القوى الوطنية والاسلامية، ضرورة التمسك بحقوق شعبنا المتمثلة بحق العودة للاجئين وحقه بتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس، مؤكداً ان هذه المؤامرة لن تمر وأن شعبنا سيسقط كل المؤامرات التصفوية التي تحاول المس بحقوقه وسيبقى مدافعاً عنها.ودعا البهداري لتصعيد المقاومة الشعبية مع الاحتلال وقطعان المستوطنين في جميع نقاط التماس مع الاحتلال، ورفع جرائم الاحتلال إلى محاكم الجنايات الدولية لمحاصرة الاحتلال وتقديم مجرمين الحرب للمحاكم الدولية.وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، أحرق المتظاهرون نعش ترامب ونتنياهو وصورهما.