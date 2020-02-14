حالات اختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين، بينهم أطفال، بحالات اختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي جاءت في إطار الفعاليات التي تنظمها حركة فتح تنديدا بـ"صفقة القرن".



وأفاد الناطق الإعلامي لإقليم حركة "فتح" بقلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة عدد منهم بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.



وأشار إلى أن جنود الاحتلال استهدفوا الصحفيين المتواجدين بقنابل الغاز والأعيرة (الإسفنجية)، بهدف منعهم من تغطية القمع الذي مورس بحق أهالي القرية.



وانطلقت المسيرة بمشاركة المئات من أبناء القرية الذين رددوا الشعارات الوطنية المنددة بـ"صفقة القرن"، وأكدوا وقوفهم خلف القيادة في معركتها السياسية لإفشال هذه المؤامرة التي تستهدف مشروعنا الوطني.