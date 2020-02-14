شؤون فلسطينية

حماس: صفقة القرن لن تمر وعلى السلطة إطلاق يد أبطال الضفة

حماس: صفقة القرن لن تمر وعلى السلطة إطلاق يد أبطال الضفة
القيادي بحركة حماس الدكتور ماهر صبرة
رام الله - دنيا الوطن
جدّدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم الجمعة تأكيدها على رفض الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن"، مشدّدة على أنّ الصفقة ستسقط ولن تمر.

وقال القيادي بالحركة الدكتور ماهر صبرة، خلال كلمته عقب مسيرة جماهيرية نظّمتها حماس في ميدان فلسطين شرق مدينة غزة، إنّ "هذه الصفقة جريمة في حق فلسطين، وحق القدس، وحق الأمّة، وهي جريمة لا نقبلها ولن يكون لها أي فرصة للتنفيذ أو النجاح".

وطالب في تصريح وصل "دنيا الوطن" السلطة الفلسطينية إلى إطلاق أيدي أبطال الضفة الغربية ليعبروا عن صوت فلسطين الحر الرافض للصفقة ونصرة للقدس والأقصى.

وأضاف "نقول لإخواننا في السلطة إنّ هذه الصفقة فرصة حقيقة لإعلان أنّ "أوسلو" ماتت وإلى الأبد، وننفكّ من التعاون مع المحتل"، داعيًا إيّاها إلى وقف التنسيق الأمني والتحلل من الاتفاقيات السابقة.

ودعا القيادي بحركة "حماس" إلى عقد اجتماع فوري للإطار القيادي المقرّر من أوضع خطّة لإسقاط "صفقة القرن"،
مؤكّدًا أنّه "آن الأوان آن لتحويل لا في الإعلام إلى لا على الأرض"، في إشارة إلى إعلان السلطة رفضها للخطة الأمريكية.

كما دعا الجماهير في الضفة الغربية المحتلّة والشتات وأمّتنا العربية والإسلامية إلى حراك حاشد رفضًا لـ"صفقة القرن" الأمريكية، مشدّدًا على أنّ شعبنا لن يتنازل عن حقوقه وثوابته
وسيواصل مقاومة المحتل"

ووجهّ القيادي صبرة التحية إلى شيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح عقب الحكم الإسرائيلي الصادر بحبسه 28 شهرًا، على خلفية دفاعه عن المسجد الأقصى المبارك.

وتابع: "صفقة القرن جريمة في حق فلسطين وفي حق القدس في حق الأمة ولا يقبلها شعبنا *فالقدس قبلتنا والقدس رمز عزتنا والقدس الموحدة ستبقى عاصمة لفلسطين الأبدية".

وأكد صبرة أن صفقة القرن جريمة في حق فلسطين وفي حق القدس في حق الأمة ولا يقبلها شعبنا، مضيفاً "نقول باسم حماس وباسم المقاومة وباسم كل شعبنا هذه الصفقة لن تمر ستسقط".

وشدد القيادي في حماس على أن شعبنا الفلسطيني ليس طرفاً في صفقة القرن وهي وصفة إجرام من ترمب لنتنياهو، مستطرداً "إن قال الفلسطينيون لا فلن تمر هذه الصفقة ولن يكون لها أي فرصة لتنفيذ أو نجاح".

ومضى يقول: "شعبنا الفلسطيني شعب أبي صامد حطم الكثير من المؤامرات وما زال يُقاوم الاحتلال منذ أكثر من سبعين عاماً وأسقط كل المشاريع التصفوية، وشعبنا بوحدته سيُحطم كل المؤامرات الصهيوأمريكية".






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