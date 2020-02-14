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البرلمان المصري يهاجم البرلمان الأوروبي بسبب أحد المواطنين

البرلمان المصري يهاجم البرلمان الأوروبي بسبب أحد المواطنين
مجلس النواب المصري
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال، تصريحات رئيس البرلمان الأوروبي بشأن مواطن مصري، تم القبض عليه مؤخرا في مطار القاهرة.

وأعرب رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه الشديد للتصريحات الصادرة عن رئيس البرلمان الأوروبي بشأن حالة أحد المواطنين المصريين، واعتبر هذه التصريحات تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلي المصري، فضلا عن كونها "تمثل اعتداء مرفوضا شكلا وموضوعا على السلطة القضائية المصرية وفي إجراءات سير العدالة".

وذكر عبد العال في بيان صادر عنه، أن مثل هذه التصريحات غير المبررة وغير المقبولة لا تشجع على أي حوار بين المؤسستين البرلمانيتين.

وعبر عن أسفه لاعتماد رئيس البرلمان الأوروبي في تصريحه على أحاديث مرسلة ومعلومات مغلوطة وغير صحيحة لمنظمات تفتقد للمصداقية ولا تستند إلى دلائل واضحة، موضحا أن مصر سبق وأعلنت مرارا عن رفضها القاطع لادعاءات تلك المنظمات المغرضة التي تحركها مواقف سياسية ولها مصلحة خاصة في تشويه صورة مصر.

وأضاف أنه من خلال متابعته لموقف المواطن المذكور فقد تبين انه سبق اتخاذ الإجراءات القانونية حياله من قبل النيابة العامة في سبتمبر 2019 في وقائع تشكل جرائم في القوانين العقابية المصرية، وأنه تم ضبطه بتاريخ 8 فبراير 2020 عند وصوله للبلاد قادما من ايطاليا تنفيذا لأمر قضائي، حيث تمت كفالة جميع الضمانات الدستورية والقانونية له. وقد اتخذت النيابة العامة قرارها تجاهه وفق السلطات المخولة لها.

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