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مصر تنفي تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بفيروس "كورونا"

مصر تنفي تأثر حركة الملاحة في قناة السويس بفيروس "كورونا"
قناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
نفت الحكومة المصرية أنباء عن تأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس "كورونا" في الصين، بعد انتشار العديد من الأخبار المغلوطة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب بيان صدر اليوم الجمعة، ونقلته (روسيا اليوم) تواصل المركز الإعلامي مع هيئة قناة السويس، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتأثر حركة الملاحة بقناة السويس نتيجة انتشار فيروس "كورونا" في الصين، موضحة أن حركة الملاحة بالقناة طبيعية تماما، بل وارتفعت بنسبة 8.5% خلال شهر يناير 2020، لتسجل عبور 1645 سفينة في الاتجاهين، مقارنة بـ1516 سفينة خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وقالت الهيئة إن حجم الحمولات الصافي للسفن المارة بالقناة ارتفع بنسبة 9.8%، ليصل إلى نحو 105.7 مليون طن في يناير 2020، مقابل 96.3 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام الماضي، بفارق 9.4 مليون طن.

ووفقا للبيان انعكست الزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة إيجابا على إيرادات قناة السويس، حيث ارتفعت إيرادات القناة بنسبة 6.1%، لتصل إلى نحو 497.1 مليون دولار خلال شهر يناير لعام 2020، مقابل 468.7 مليون دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي، بفارق 28.4 مليون دولار.

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