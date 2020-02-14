الحركة الطلابية في جامعة القدس تعلق الدوام يوم السبت



وطالبت الكتلة الإسلامية في جامعة القدس إدارة الجامعة بتحمل مسؤولياتها الوطنية والشعبية تجاه طلبتها.



وناشدت الكتلة في كتاب رسمي وجهته لعمادة شؤون الطلبة بالتحرك في سبيل تحقيق بعض المطالب النقابية والأكاديمية للطلبة، في ظل الظروف المادية والأمنية التي تعصف بهم.



وأفاد ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة أن الحراك الحالي تمثله الحركة الطلابية مجتمعة بكافة الأطر الطلابية، مشيرا أن المطالب التي تم تقديمها للعمادة هي مطالب نقابية وأكاديمية عادلة، وأن إدارة الجامعة تحاول التنصل من مسؤولياتها تجاه الطلبة.





رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحركة الطلابية في جامعة القدس أنها ستنفذ إجراءات نقابية وتعليق دوام ابتداء من غدا السبت 15/2/2020 وحتى إشعارٍ آخر، في ظل رفض إدارة الجامعة الحوار مع الحركة الطلابية حول المطالب النقابية المُسلمة لعمادة شؤون الطلبة.وفي السياق، أفادت الكتلة الإسلامية في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحركة الطلابية رفعت كتابًا لعمادة شؤون الطلبة، ونظرًا لردها على كتابهم وعدم التزامها بما ورد وعدم أخذ الأمور على محمل الجد، واستخفافها بمطالب وحقوق الطلبة الشرعية خلال الفترة الزمنية الكبيرة التي انتظروها من خلال فتح باب الحوار مع الحركة الطلابية جمعاء؛ فإن الحركة الطلابية قررت اتخاذ بعض الخطوات التصعيدية من بينها تعليق الدوام، وفق قولهم.