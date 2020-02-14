الاحتلال يطلق النار صوب مجموعة من المواطنين شرق خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مجموعة من الشبان شرق محافظة خانيونس، جنوب قطاع غزة.



وأفاد شهود عيان، وفق الوكالة الفلسطينية الرسمية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين في محيط مواقعهم العسكرية القريبة من السياج الفاصل أطلقوا النار صوب مجموعة من الشبان شرق بلدة خزاعة شرق خانيونس، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.