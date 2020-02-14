50 ألف يؤدون صلاة الجمعة برحاب الأقصى

وتوافد المواطنون إلى الأقصى، رغم قيود الاحتلال المشددة التي يفرضها على دخول المصلين، من عمليات تفتيش عند البوابات وتدقيق في الهويات، وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية).



يشار إلى أن آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب الأقصى، قبل أن تعتدي شرطة الاحتلال على عدد من الذين فرضت عليهم الابعاد عن الأقصى.





رام الله - دنيا الوطنأدى نحو 50 ألف مواطن من أبناء شعبنا في القدس وأراضي الـ48، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.