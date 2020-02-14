50 ألف يؤدون صلاة الجمعة برحاب الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أدى نحو 50 ألف مواطن من أبناء شعبنا في القدس وأراضي الـ48، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
أدى نحو 50 ألف مواطن من أبناء شعبنا في القدس وأراضي الـ48، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.
وتوافد المواطنون إلى الأقصى، رغم قيود الاحتلال المشددة التي يفرضها على دخول المصلين، من عمليات تفتيش عند البوابات وتدقيق في الهويات، وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية).
يشار إلى أن آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب الأقصى، قبل أن تعتدي شرطة الاحتلال على عدد من الذين فرضت عليهم الابعاد عن الأقصى.
يشار إلى أن آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في رحاب الأقصى، قبل أن تعتدي شرطة الاحتلال على عدد من الذين فرضت عليهم الابعاد عن الأقصى.
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