لافتات بالأقصى ومسيرات ومواجهات في الضفة ضد صفقة القرن

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت مواجهات عنيفة بين مئات المواطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي إثر قمعها مسيرات شعبية انطلقت في رام الله والخليل رفضا لما تمسى "صفقة القرن"، والاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار وقنابل الغاز على الشبان الذين رشقوها بالحجارة والزجاجات الحارقة على المدخل الشمالي لمدينة البيرة.



وفي الخليل، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في منطقة عصيدة داخل بلدة بيت أمر شمال المحافظة.



وفي القدس المحتلة، رفع المواطنون لافتات رافضة لصفقة القرن في باحات المسجد الأقصى المبارك.