دولي

شاهد: روسيا تعتقل عضو في خلية تمويل لـ"تنظيم الدولة"

شاهد: روسيا تعتقل عضو في خلية تمويل لـ"تنظيم الدولة"
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مكتب العلاقات العامة لهيئة الأمن الفدرالية الروسية، إيقاف عنصر في خلية سرية، حولت لمصلحة تنظيم "تنظيم الدولة" مبلغا يعادل نحو 400 ألف دولار.

وأوضح المكتب في بيان أصدره ونقلته (روسيا اليوم)، اليوم الجمعة، أنه خلال عمليات بحث وتحر أجريت بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية ووزارة الداخلية، كشف الأمن الفدرالي عن مخططات وآليات لتمويل المسلحين، تم من خلالها جمع وتحويل أكثر من 25 مليون روبل لمصلحتهم.

وذكر البيان، أنه تم رفع قضية جنائية بتهمة "دعم نشاط إرهابي" بحق مواطن من مواليد عام 1986 يقيم في مقاطعة موسكو.

وأضاف البيان، أنه أثناء إجراء تفتيش في منزل المحتجز، صودرت لديه وسائل اتصال ودفع، إضافة إلى مواد ووثائق أخرى تثبت تورطه في نشاطات مخالفة للقانون.

 


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