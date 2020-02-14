مئات المستوطنين يتظاهرون في القدس مطالبين بضم أراض فلسطينية فوراً

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رام الله - دنيا الوطن

نظم مئات المستوطنين اليهود الليلة الماضية مظاهرة في القدس، مطالبين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بإطلاق عملية ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة فورا.



وحث المستوطنون المشاركون في المظاهرة التي نظمها في ساحة باريس تحالف المستوطنات "مجلس يشع" ومجموعة نشطاء (السيادة الآن) نتنياهو على الوفاء بوعده وفرض سيادة إسرائيل على غور الأردن وجميع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة دون انتظار انتخابات الكنيست المقرر إجراؤها في الثاني من مارس القادم، وذلك وفق ما نقله (تايمز أوف إسرائيل).



وقال رئيس "مجلس يشع" والمجلس الإقليمي لغور الأردن، دافيد إلحياني، إن المستوطنين يخوضون على مدى أكثر من خمسين عاما "صراعا وجوديا"، مبديا مخاوفه من أنه إذا لم يف نتنياهو بوعده قبل الانتخابات، فإنه لن يفعل ذلك بعدها أيضا.



وتابع: "المهمة لم تنته، نحن هنا ولن نستسلم".