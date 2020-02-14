دولي

تسجيل 116 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية

تسجيل 116 حالة وفاة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية بمقاطعة هوبي الصينية
صورة ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الصينية، الجمعة، أنّ فيروس كورونا المستجدّ أودى حتى اليوم بحياة 1483 شخصاً في الصين القاريّة بعدما سجّلت مقاطعة هوبي، بؤرة الوباء في وسط البلاد، 116 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين، في حصيلة تقلّ بكثير عن تلك التي سجّلت الخميس.

وقالت السلطات الصحية في هوبي، وفق "فرانس 24" المقاطعة الواقعة في وسط البلاد والتي ظهر الفيروس للمرة الأولى في عاصمتها ووهان في أواخر كانون الأول/ديسمبر، في تحديثها اليومي لحصيلة الوفيات والإصابات إنّ الوباء حصد خلال الساعات الأربع والعشرين الفائتة أرواح 116 شخصاً وأصيب به 4823 شخصاً إضافياً.

وكانت هوبي سجّلت الخميس 242 وفاة و14800 إصابة، في حصيلة يومية قياسية عزتها المقاطعة إلى تغيير في النظام المعتمد لرصد الوباء، إذ باتت السلطات الصحية في المقاطعة تحتسب الحالات "المشخّصة سريرياً"، أي أنّ صورة شعاعية للرئتين باتت كافية لتشخيص الإصابة، في حين كان لا بدّ حتى الآن من إجراء فحص الحمض النووي للفيروس لتأكيد الإصابة به.

وبذلك ترتفع حصيلة المصابين بالفيروس في الصين القارية إلى ما لا يقلّ عن 64 ألفاً و600 شخص، في حين بلغ عدد الوفيات في البلاد 1483.

وخارج الصين القارية، لم يؤدّ الفيروس سوى إلى وفاة شخصين: صيني في الفيليبين وامرأة ثمانينية في اليابان.

ويعتقد أنّ الفيروس ظهر أولاً في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2019 في مدينة ووهان في سوق لبيع الحيوانات البرية وانتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في كانون الثاني/يناير.

أخبار ذات صلة

شاهد: روسيا تعتقل عضو في خلية تمويل لـ&#34;تنظيم الدولة&#34;

شاهد: روسيا تعتقل عضو في خلية تمويل لـ"تنظيم الدولة"

مرشح حزب ماكرون لمنصب عمدة باريس ينسحب بعد تسريب فيديو &#34;مُخل&#34;

مرشح حزب ماكرون لمنصب عمدة باريس ينسحب بعد تسريب فيديو "مُخل"

مئات المستوطنين يتظاهرون في القدس مطالبين بضم أراض فلسطينية فوراً

مئات المستوطنين يتظاهرون في القدس مطالبين بضم أراض فلسطينية فوراً

طلاب يهود في جامعة هارفارد ينشئون مجموعة حقوقية مؤيدة للفلسطينيين

طلاب يهود في جامعة هارفارد ينشئون مجموعة حقوقية مؤيدة للفلسطينيين

الشيوخ يصوت لصالح قرار يحد من صلاحيات ترامب بشن حرب على ايران

الشيوخ يصوت لصالح قرار يحد من صلاحيات ترامب بشن حرب على ايران

&#34;الحرس الثوري&#34;: مقتل سليماني سيقود إلى تحرير القدس

"الحرس الثوري": مقتل سليماني سيقود إلى تحرير القدس

ما هي خطة (تنوڤا) العسكرية التي أعلن عنها جيش الاحتلال

ما هي خطة (تنوڤا) العسكرية التي أعلن عنها جيش الاحتلال

سفيرة أمريكية مقالة تصف دبلوماسية واشطن بـ&#34;غير الأخلاقية&#34;

سفيرة أمريكية مقالة تصف دبلوماسية واشطن بـ"غير الأخلاقية"

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون تجمع جبل البابا شرق القدس

مستوطنون يقتحمون تجمع جبل البابا شرق القدس

القططي يدعو للاتفاق على برنامج صمود للشعب الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن

القططي يدعو للاتفاق على برنامج صمود للشعب الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن

اشتية يصل ميونخ للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

اشتية يصل ميونخ للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

قاسم: مشاركة الجماهير بحملة الفجر العظيم تأكيد على تمسك الشعب بكامل حقوقه

قاسم: مشاركة الجماهير بحملة الفجر العظيم تأكيد على تمسك الشعب بكامل حقوقه

قيادي بحركة حماس يشيد بالاستجابة الواسعة للفجر العظيم

قيادي بحركة حماس يشيد بالاستجابة الواسعة للفجر العظيم

الاحتلال يمنع مبعدا عن الأقصى من توزيع &#34;الكعك&#34; على المصلين

الاحتلال يمنع مبعدا عن الأقصى من توزيع "الكعك" على المصلين

الاحتلال يعتقل مسنا ويعتدي على المصلين في الأقصى

الاحتلال يعتقل مسنا ويعتدي على المصلين في الأقصى

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الجمعة

أسعار العملات مقابل الشيكل لليوم الجمعة

منوعات

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;العار&#34;

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم "العار"

&#34;أم الشحات&#34; تهاجم محمد رمضان: &#34;كنت بدافع عنه بس مش قادرة&#34;

"أم الشحات" تهاجم محمد رمضان: "كنت بدافع عنه بس مش قادرة"

سافر إلى بلجيكا لإجراء عملية جديدة.. ماهو مرض أحمد فهمي؟

سافر إلى بلجيكا لإجراء عملية جديدة.. ماهو مرض أحمد فهمي؟

بنات عامر منيب يشعلن استديو &#34;معكم&#34; بأغنية &#34;بنت الجيران&#34;

بنات عامر منيب يشعلن استديو "معكم" بأغنية "بنت الجيران"

لطيفة ترد على الانتقادات بسبب مشهد &#34;الحمام&#34; في كليبها الجديد

لطيفة ترد على الانتقادات بسبب مشهد "الحمام" في كليبها الجديد

بعد هروبها من حفل زفافها.. هل ارتبطت ناهد السباعي مرة أخرى؟

بعد هروبها من حفل زفافها.. هل ارتبطت ناهد السباعي مرة أخرى؟

إياد نصار يشارك جمهوره لحظات رومانسية مع زوجته

إياد نصار يشارك جمهوره لحظات رومانسية مع زوجته

أنغام تكشف عن إصابتها بهذا المرض

أنغام تكشف عن إصابتها بهذا المرض

الطيار المفصول يعلن عن إجراءات جديدة ضد محمد رمضان والأخير يرد بفيديو

الطيار المفصول يعلن عن إجراءات جديدة ضد محمد رمضان والأخير يرد بفيديو

بلاغ يتهم إعلان محمد هنيدي لـ&#34;أوبر&#34; بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

بلاغ يتهم إعلان محمد هنيدي لـ"أوبر" بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

عربي

&#34;الصليب الأحمر&#34; تحذر من تردي الوضع في ليبيا

"الصليب الأحمر" تحذر من تردي الوضع في ليبيا

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمال العراق

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمال العراق

الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وعينه على باب الهوى

الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وعينه على باب الهوى

السعودية: نقف مع فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل

السعودية: نقف مع فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل