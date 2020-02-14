اشتية يصل ميونخ للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية

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رام الله - دنيا الوطن

وصل رئيس الوزراء محمد اشتية، صباح اليوم الجمعة، إلى مدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.



وسيقدم رئيس الوزراء، وفق (الوكالة الفلسطينية الرسمية) مداخلة في المؤتمر يؤكد فيها الموقف الفلسطيني من الخطة الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية، ويبني على جهود الرئيس في التحشيد دوليا لمواجهتها ولدعم مؤتمر دولي من أجل فلسطين.



وعلى هامش المؤتمر يعقد رئيس الوزراء عددا من الاجتماعات الثنائية مع رؤساء الوزراء ووزراء ومسؤولين أمميين وغيرهم.



وتستضيف مدينة ميونخ الألمانية خلال الفترة من الرابع عشر حتى السادس عشر من فبراير الجاري أعمال المؤتمر، بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء الحكومات، وصانعي القرار حيث يناقش المشاركون في المؤتمر الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية.