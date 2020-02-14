شؤون فلسطينية

الاتصالات توضح حقيقة تعرض فلسطين لهجمات سيبرانية ومحاولات اختراق

الاتصالات توضح حقيقة تعرض فلسطين لهجمات سيبرانية ومحاولات اختراق
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن ما تدعيه المواقع الإسرائيلية من حدوث هجمات سيبرانية ومحاولات اختراق تعرضت لها فلسطين، ما هو إلا وصف لحالة عامه تتعرض لها فلسطين وسائر دول العالم من محاولات الاختراق والهجمات السيبرانية من خلال جهات متعددة.

وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها ووصل "دنيا الوطن"، اليوم الجمعة، أن كافة المحاولات من هذا النوع يتم التعامل معها بشكل فوري من قبل طواقمنا المتخصصة وهي فريق أمن المعلومات والجهات الأمنية المختصة.

وأشارت الوزارة إلى أنها بالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وتعالج مثل تلك الحالات وطواقمنا تعمل على مدار الساعه لتأمين مؤسساتنا ومواطنينا من مثل تلك الجرائم.

وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم التعاطي مع مثل تلك الأخبار، داعية إياهم للتوجه لجهات الاختصاص في حال تعرض أي مواطن لمحاولات أو عمليات من هذا النوع من الاستهداف وغيره.

واستهجنت طبيعة وتوقيت هذه الأنباء التي تم نشرها عن طريق الاحتلال، الذي نشكك بنواياه ولا نتوقع منه الحرص، بل نؤكد أن هدفها محاولات تعزيز الانقسام بين أبناء شعبنا الذين رسموا صورة عظيمة بالوحدة والقرار الرافض لصفقة القرن.

ودعت الوزارة كافة المواقع الإخبارية والمنصات الإعلامية الفلسطينيه والعربية لتوخي الحيطة والحذر وعدم تداول الأخبار والتقارير غير الموثوقة وفحص مدى دقتها قبل نشرها.

أخبار ذات صلة

اشتية يصل ميونخ للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

اشتية يصل ميونخ للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

نتنياهو: &#34;صفقة القرن&#34; تضع شروطا تعجيزية أمام الفلسطينيين

نتنياهو: "صفقة القرن" تضع شروطا تعجيزية أمام الفلسطينيين

نتنياهو يهدد: ستتعرضون لضربة ساحقة لا تشبه أي شيء عشتوه

نتنياهو يهدد: ستتعرضون لضربة ساحقة لا تشبه أي شيء عشتوه

وحدات أبناء القوقا تعلن وقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة على مستوطنات الغلاف

وحدات أبناء القوقا تعلن وقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة على مستوطنات الغلاف

قاسم: مشاركة الجماهير بحملة الفجر العظيم تأكيد على تمسك الشعب بكامل حقوقه

قاسم: مشاركة الجماهير بحملة الفجر العظيم تأكيد على تمسك الشعب بكامل حقوقه

قيادي بحركة حماس يشيد بالاستجابة الواسعة للفجر العظيم

قيادي بحركة حماس يشيد بالاستجابة الواسعة للفجر العظيم

الاحتلال يمنع مبعدا عن الأقصى من توزيع &#34;الكعك&#34; على المصلين

الاحتلال يمنع مبعدا عن الأقصى من توزيع "الكعك" على المصلين

الاحتلال يعتقل مسنا ويعتدي على المصلين في الأقصى

الاحتلال يعتقل مسنا ويعتدي على المصلين في الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

اشتية يصل ميونخ للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

اشتية يصل ميونخ للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن

قاسم: مشاركة الجماهير بحملة الفجر العظيم تأكيد على تمسك الشعب بكامل حقوقه

قاسم: مشاركة الجماهير بحملة الفجر العظيم تأكيد على تمسك الشعب بكامل حقوقه

قيادي بحركة حماس يشيد بالاستجابة الواسعة للفجر العظيم

قيادي بحركة حماس يشيد بالاستجابة الواسعة للفجر العظيم

الاحتلال يمنع مبعدا عن الأقصى من توزيع &#34;الكعك&#34; على المصلين

الاحتلال يمنع مبعدا عن الأقصى من توزيع "الكعك" على المصلين

الاحتلال يعتقل مسنا ويعتدي على المصلين في الأقصى

الاحتلال يعتقل مسنا ويعتدي على المصلين في الأقصى

الحكومة الأسترالية تبرئ الحلبي من التهم الموجه له من إسرائيل

الحكومة الأسترالية تبرئ الحلبي من التهم الموجه له من إسرائيل

الشيخ عكرمة صبري يدعو لأوسع مشاركة بحملة &#34;الفجر العظيم&#34;

الشيخ عكرمة صبري يدعو لأوسع مشاركة بحملة "الفجر العظيم"

الشرطة تقبض على تاجر مخدرات صادر بحقه حكم 15عاما برام الله

الشرطة تقبض على تاجر مخدرات صادر بحقه حكم 15عاما برام الله

منوعات

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;العار&#34;

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم "العار"

&#34;أم الشحات&#34; تهاجم محمد رمضان: &#34;كنت بدافع عنه بس مش قادرة&#34;

"أم الشحات" تهاجم محمد رمضان: "كنت بدافع عنه بس مش قادرة"

سافر إلى بلجيكا لإجراء عملية جديدة.. ماهو مرض أحمد فهمي؟

سافر إلى بلجيكا لإجراء عملية جديدة.. ماهو مرض أحمد فهمي؟

بنات عامر منيب يشعلن استديو &#34;معكم&#34; بأغنية &#34;بنت الجيران&#34;

بنات عامر منيب يشعلن استديو "معكم" بأغنية "بنت الجيران"

لطيفة ترد على الانتقادات بسبب مشهد &#34;الحمام&#34; في كليبها الجديد

لطيفة ترد على الانتقادات بسبب مشهد "الحمام" في كليبها الجديد

بعد هروبها من حفل زفافها.. هل ارتبطت ناهد السباعي مرة أخرى؟

بعد هروبها من حفل زفافها.. هل ارتبطت ناهد السباعي مرة أخرى؟

إياد نصار يشارك جمهوره لحظات رومانسية مع زوجته

إياد نصار يشارك جمهوره لحظات رومانسية مع زوجته

أنغام تكشف عن إصابتها بهذا المرض

أنغام تكشف عن إصابتها بهذا المرض

الطيار المفصول يعلن عن إجراءات جديدة ضد محمد رمضان والأخير يرد بفيديو

الطيار المفصول يعلن عن إجراءات جديدة ضد محمد رمضان والأخير يرد بفيديو

بلاغ يتهم إعلان محمد هنيدي لـ&#34;أوبر&#34; بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

بلاغ يتهم إعلان محمد هنيدي لـ"أوبر" بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

عربي

&#34;الصليب الأحمر&#34; تحذر من تردي الوضع في ليبيا

"الصليب الأحمر" تحذر من تردي الوضع في ليبيا

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمال العراق

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمال العراق

الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وعينه على باب الهوى

الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وعينه على باب الهوى

السعودية: نقف مع فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل

السعودية: نقف مع فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل