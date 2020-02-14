الاتصالات توضح حقيقة تعرض فلسطين لهجمات سيبرانية ومحاولات اختراق

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن ما تدعيه المواقع الإسرائيلية من حدوث هجمات سيبرانية ومحاولات اختراق تعرضت لها فلسطين، ما هو إلا وصف لحالة عامه تتعرض لها فلسطين وسائر دول العالم من محاولات الاختراق والهجمات السيبرانية من خلال جهات متعددة.



وأكدت الوزارة في بيان صدر عنها ووصل "دنيا الوطن"، اليوم الجمعة، أن كافة المحاولات من هذا النوع يتم التعامل معها بشكل فوري من قبل طواقمنا المتخصصة وهي فريق أمن المعلومات والجهات الأمنية المختصة.



وأشارت الوزارة إلى أنها بالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وتعالج مثل تلك الحالات وطواقمنا تعمل على مدار الساعه لتأمين مؤسساتنا ومواطنينا من مثل تلك الجرائم.



وأهابت الوزارة بالمواطنين بعدم التعاطي مع مثل تلك الأخبار، داعية إياهم للتوجه لجهات الاختصاص في حال تعرض أي مواطن لمحاولات أو عمليات من هذا النوع من الاستهداف وغيره.



واستهجنت طبيعة وتوقيت هذه الأنباء التي تم نشرها عن طريق الاحتلال، الذي نشكك بنواياه ولا نتوقع منه الحرص، بل نؤكد أن هدفها محاولات تعزيز الانقسام بين أبناء شعبنا الذين رسموا صورة عظيمة بالوحدة والقرار الرافض لصفقة القرن.



ودعت الوزارة كافة المواقع الإخبارية والمنصات الإعلامية الفلسطينيه والعربية لتوخي الحيطة والحذر وعدم تداول الأخبار والتقارير غير الموثوقة وفحص مدى دقتها قبل نشرها.