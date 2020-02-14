شاهد ‫لحظة تصدى الدفاعات السورية لهجوم من أهداف معادية









رام الله - دنيا الوطنتصدت وسائط الدفاع الجوية السورية، قبيل منتصف الليلة، لصواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وأسقطت عدداً منها قبل وصولها إلى أهدافها.وقالت مصادر عسكرية سورية، وفق الوكالة الرسمية (سانا) أنه في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة قبيل منتصف ليلة الخميس الواقع في 13 فبراير/شباط 2020 تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً منها قبل الوصول إلى أهدافها.ورصدت الكاميرات صواريخ الدفاعات الجوية تنطلق وتسقط عدداً من الصواريخ المعادية في سماء الجهة الجنوبية الغربية لمحيط دمشق.وتصدت الدفاعات السورية الجوية الاسبوع الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.