عربي

شاهد ‫لحظة تصدى الدفاعات السورية لهجوم من أهداف معادية

شاهد ‫لحظة تصدى الدفاعات السورية لهجوم من أهداف معادية
جانب من الفيديو
رام الله - دنيا الوطن
تصدت وسائط الدفاع الجوية السورية، قبيل منتصف الليلة، لصواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وأسقطت عدداً منها قبل وصولها إلى أهدافها.

وقالت مصادر عسكرية سورية، وفق الوكالة الرسمية (سانا) أنه في تمام الساعة الحادية عشرة وخمس وأربعين دقيقة قبيل منتصف ليلة الخميس الواقع في 13 فبراير/شباط 2020 تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان السوري المحتل وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي وأسقطت عدداً منها قبل الوصول إلى أهدافها.

ورصدت الكاميرات صواريخ الدفاعات الجوية تنطلق وتسقط عدداً من الصواريخ المعادية في سماء الجهة الجنوبية الغربية لمحيط دمشق.

 

وتصدت الدفاعات السورية الجوية الاسبوع الماضي لعدوان إسرائيلي بالصواريخ استهدف محيط دمشق والمنطقة الجنوبية وأسقطت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

 


أخبار ذات صلة

سانا: المضادات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق

سانا: المضادات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية فوق دمشق

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمال العراق

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمال العراق

الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وعينه على باب الهوى

الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وعينه على باب الهوى

السعودية: نقف مع فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل

السعودية: نقف مع فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل

الكويت تعلن الحصيلة النهائية لحادث انهيار الجدار الرملي

الكويت تعلن الحصيلة النهائية لحادث انهيار الجدار الرملي

الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في مصر

الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في مصر

مصر تكشف تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال بأكثر من مليار جنيه

مصر تكشف تفاصيل أكبر عملية غسيل أموال بأكثر من مليار جنيه

شاهد: نصر الله يفضل الموت بدلاً من قاسم سليماني ويُدمع متأثراً

شاهد: نصر الله يفضل الموت بدلاً من قاسم سليماني ويُدمع متأثراً

التعليقات

الدنيا حكايات

أموال ياسر عرفات

أموال ياسر عرفات

شؤون فلسطينية

قاسم: مشاركة الجماهير بحملة الفجر العظيم تأكيد على تمسك الشعب بكامل حقوقه

قاسم: مشاركة الجماهير بحملة الفجر العظيم تأكيد على تمسك الشعب بكامل حقوقه

قيادي بحركة حماس يشيد بالاستجابة الواسعة للفجر العظيم

قيادي بحركة حماس يشيد بالاستجابة الواسعة للفجر العظيم

الاحتلال يمنع مبعدا عن الأقصى من توزيع &#34;الكعك&#34; على المصلين

الاحتلال يمنع مبعدا عن الأقصى من توزيع "الكعك" على المصلين

الاحتلال يعتقل مسنا ويعتدي على المصلين في الأقصى

الاحتلال يعتقل مسنا ويعتدي على المصلين في الأقصى

الحكومة الأسترالية تبرئ الحلبي من التهم الموجه له من إسرائيل

الحكومة الأسترالية تبرئ الحلبي من التهم الموجه له من إسرائيل

الشيخ عكرمة صبري يدعو لأوسع مشاركة بحملة &#34;الفجر العظيم&#34;

الشيخ عكرمة صبري يدعو لأوسع مشاركة بحملة "الفجر العظيم"

الشرطة تقبض على تاجر مخدرات صادر بحقه حكم 15عاما برام الله

الشرطة تقبض على تاجر مخدرات صادر بحقه حكم 15عاما برام الله

القناة 13 تزعم: حماس أرسلت رسائل بأنه سيتم وقف البالونات والصواريخ مقابل الهدوء

القناة 13 تزعم: حماس أرسلت رسائل بأنه سيتم وقف البالونات والصواريخ مقابل الهدوء

منوعات

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم &#34;العار&#34;

بعد 38 عاما.. حسين فهمي يفجر مفاجأة عن فيلم "العار"

&#34;أم الشحات&#34; تهاجم محمد رمضان: &#34;كنت بدافع عنه بس مش قادرة&#34;

"أم الشحات" تهاجم محمد رمضان: "كنت بدافع عنه بس مش قادرة"

سافر إلى بلجيكا لإجراء عملية جديدة.. ماهو مرض أحمد فهمي؟

سافر إلى بلجيكا لإجراء عملية جديدة.. ماهو مرض أحمد فهمي؟

بنات عامر منيب يشعلن استديو &#34;معكم&#34; بأغنية &#34;بنت الجيران&#34;

بنات عامر منيب يشعلن استديو "معكم" بأغنية "بنت الجيران"

لطيفة ترد على الانتقادات بسبب مشهد &#34;الحمام&#34; في كليبها الجديد

لطيفة ترد على الانتقادات بسبب مشهد "الحمام" في كليبها الجديد

بعد هروبها من حفل زفافها.. هل ارتبطت ناهد السباعي مرة أخرى؟

بعد هروبها من حفل زفافها.. هل ارتبطت ناهد السباعي مرة أخرى؟

إياد نصار يشارك جمهوره لحظات رومانسية مع زوجته

إياد نصار يشارك جمهوره لحظات رومانسية مع زوجته

أنغام تكشف عن إصابتها بهذا المرض

أنغام تكشف عن إصابتها بهذا المرض

الطيار المفصول يعلن عن إجراءات جديدة ضد محمد رمضان والأخير يرد بفيديو

الطيار المفصول يعلن عن إجراءات جديدة ضد محمد رمضان والأخير يرد بفيديو

بلاغ يتهم إعلان محمد هنيدي لـ&#34;أوبر&#34; بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

بلاغ يتهم إعلان محمد هنيدي لـ"أوبر" بانتهاك حقوق الملكية الفكرية

عربي

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمال العراق

هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمال العراق

الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وعينه على باب الهوى

الجيش السوري يواصل تقدمه في إدلب وعينه على باب الهوى

السعودية: نقف مع فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل

السعودية: نقف مع فلسطين ولا علاقة لنا بإسرائيل

الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في مصر

الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال في مصر