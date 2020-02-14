نتنياهو يهدد: ستتعرضون لضربة ساحقة لا تشبه أي شيء عشتوه



وأعلنت وحدات أبناء القوقا، صباح اليوم الجمعة، عن وقف معركة (صاعقة الثأر)، مؤكدين على أنهم سيعملون على الإعداد والتجهيز لحين الوصول لجولة جديدة.



وقالت الوحدات في بيان وصل "دنيا الوطن": بحمد الله وبفضله تمكن مجاهدونا من أن يخوضون معركة صاعقة الثأر بكل قوة وعزيمة وثبات وإسألوا (بني صهيون) عنا وعن ضربات مجاهدينا وكافة الأخوة في كافة الوحدات العاملة في الميدان .



وأضافت الوحدة "إننا اليوم ومع قرار قيادتنا بتوقيف جولة جديدة من جولات معركة صاعقة الثأر نعاهد الله أولاً وأبناء شعبنا ثانياً على أن نعد العدة ونواصل الإعداد والتجهيز لحين الوصول لجولة جديدة لنذيق فيها (بني صهيون) العلقم ويتجرعون من أيادي مجاهدينا كؤوسا من الرعب ألوانا وأشكال".



وختمت: عليه نحن رهن الإشارة من قيادتنا الحكيمة لننقض على(بني صهيون) بكل قوة وعزيمة وإصرار على تحقيق النصر والنصر حليفنا بإذن الله .



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإذاعة حيفا: تدرك حماس والمنظمات في غزة أنهم إذا لم يوقفوا إطلاق البالونات والصواريخ، فسيتعرضون لضربة ساحقة لا تشبه أي شيء عاشوه حتى الآن، وهذا ممكن قبل الانتخابات، الهدوء سيقابله هدوء، والقوة سيقابلها شيء من الصعب عليهم تخيله.وأكد موقع (حدشوت بتاخون سدي) أن إسرائيل هي التي أرسلت رسالة تهديد لحماس، إما أن يتم وقف إطلاق البالونات والصواريخ على الفور، أو ستدخل إسرائيل لتصعيد شديد في القطاع.وأعلن الإعلام الإسرائيلي، أن 244 مجموعة من البالونات المفخخة أطلقت من قطاع غزة نحو المستوطنات منذ صباح أمس الخميس وحتى الساعة 9 مساءاً.