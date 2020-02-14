وحدات أبناء القوقا تعلن وقف إطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة على مستوطنات الغلاف





ويذكر ان "وحدات أبناء القوقا" هي مجموعة تقوم بإطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة باتجاه مستوطنات غلاف قطاع غزة، تحت اسم "معركة صاعقة الثأر".



وجاء البيان وفق ما وصل "دنيا الوطن" على النحو التالي:



بحمد الله وبفضله تمكن مجاهدونا من أن يخوضون معركة صاعقة الثأر بكل قوة وعزيمة وثبات وإسألوا بني صهيون عنا وعن ضربات مجاهدينا وكافة الأخوة في كافة الوحدات العاملة في الميدان .



وإننا اليوم ومع قرار قيادتنا بتوقيف جولة جديدة من جولات معركة صاعقة الثأر نعاهد الله أولاً وأبناء شعبنا ثانياً على أن نعد العدة ونواصل الإعداد والتجهيز لحين الوصول لجولة جديدة لنذيق فيها (بني صهيون) العلقم ويتجرعون من أيادي مجاهدينا كؤوسا من الرعب ألوانا وأشكال.



وعليه نحن رهن الإشارة من قيادتنا الحكيمة لننقض على(بني صهيون) بكل قوة وعزيمة وإصرار على تحقيق النصر والنصر حليفنا بإذن الله .

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وحدات أبناء القوقا، صباح اليوم الجمعة،عن وقف معركة (صاعقة الثأر)، مؤكدين على أنهم سيعملون على الإعداد والتجهيزلحين الوصول لجولة جديدة.