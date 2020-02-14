قاسم: مشاركة الجماهير بحملة الفجر العظيم تأكيد على تمسك الشعب بكامل حقوقه







رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن مشاركة الجماهير الفلسطينية في حملة الفجر العظيم، تأكيد متجدد من شعبنا على تمسكه بكامل حقوقه ومقدساته وبهوية القدس الفلسطينية العربية.وأضاف قاسم في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "هذه المشاركة في حملة الفجر العظيم، والمقاومة التي لا تتوقف ضد مشاريع تهويد القدس، والصمود الأسطوري لشعبنا في المدينة المقدسة، هي القادرة على تحديد مستقبل هذه المدينة، وطرد المحتل منها".