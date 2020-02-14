شؤون فلسطينية

قاسم: مشاركة الجماهير بحملة الفجر العظيم تأكيد على تمسك الشعب بكامل حقوقه

قاسم: مشاركة الجماهير بحملة الفجر العظيم تأكيد على تمسك الشعب بكامل حقوقه
الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن مشاركة الجماهير الفلسطينية في حملة الفجر العظيم، تأكيد متجدد من شعبنا على تمسكه بكامل حقوقه ومقدساته وبهوية القدس الفلسطينية العربية.

وأضاف قاسم في تصريح مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه "هذه المشاركة في حملة الفجر العظيم، والمقاومة التي لا تتوقف ضد مشاريع تهويد القدس، والصمود الأسطوري لشعبنا في المدينة المقدسة، هي القادرة على تحديد مستقبل هذه المدينة، وطرد المحتل منها".


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