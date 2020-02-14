قيادي بحركة حماس يشيد بالاستجابة الواسعة للفجر العظيم





رام الله - دنيا الوطنأشاد القيادي في حركة حماس الداعية زياد غربية بالاستجابة الواسعة من المواطنين لحملة الفجر العظيم، للصلاة جماعة في المساجد والرباط في المسجد الأقصى المبارك، والمساجد المهددة بالتهويد كالمسجد الإبراهيمي في الخليل.وقال غربية إن تضاعف أعداد المصليين في المساجد في صلاة الفجر، جاء استجابة لنداء المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي، وتلبية لدعوة الحق في فجر هذه الأمة القادم إن شاء الله.وأضاف أنه وعندما تلامس الكلمات شغاف القلب وتخاطب الفكر والعقل، ويكون الكلام من الثقة التي تخاف الله ولا تبتغي الأجر من سواه، سيستجيب الناس ويلبون نداء الله ليكونوا في حفظ الله وذمته.وبيّن غربية أن الناس تؤمن بالفعل أكثر من إيمانها بالأقوال، وهذا ما جعل صلاة الفجر كالجمعة في العديد من المناطق.وأوضح الداعية غربية أن دعوات الفجر في هذه الأوقات التي تعيش فيها الأمة أزماتها إنما هي إحياء للأمة من سباتها، وزرع الهمة في قلوب رجالها وشبابها الذين غربتهم وغيبتهم الشهوات عن المعالي إلى سفاسف الأمور لتنهض الأمة من جديد ويقوم الشباب بالدور المرجو منهم.وطالب غربية من شباب الأمة، الذي قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم "نصرت بالشباب"، أن يدركوا عظم دورهم والمنزلة التي وضعهم الله فيها والأمل الذي ترجوه أمتهم منهم.وأضاف قائلا: على شباب الأمة أن ينفضوا عن كاهلهم غبار الكسل والتقاعس وينهضوا بواقع الأمة.وختم غربية مؤكدا أن "الفجر العظيم" يزرع اليوم الشعور بالفخر والعظمة والقدرة على التحرر والأمل في المستقبل والحق، ويقتلع الشعور بالنقص والعجز والإحباط الذي زرعه أعداء الأمة في نفوسها.