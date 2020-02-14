الاحتلال يمنع مبعدا عن الأقصى من توزيع "الكعك" على المصلين

صورة ارشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي الناشط المقدسي نظام أبو الرموز من توزيع الكعك والفلافل على المصلين أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة فجر اليوم.



وقال أبو الرموز الذي أبعدته سلطات الاحتلال على الأقصى لمدة 6 أشهر إنه وبعض المبعدين عن الأقصى صلوا في طريق المجاهدين وحاولوا الوصول إلى الأقصى، وقاموا بتوزيع الكعك والفلافل على المصلين بعد الخروج من الصلاة.



وأضاف أن قوات الاحتلال منعتهم من التوزيع واعتدت عليهم بشكل وحشي، وحررت له مخالفة مالية.



وقال الناشط أبو الرموز: إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول حصار المقدسيين ويمنع وصولهم للصلاة في الأقصى، ولكن سنبقى نأتي للأقصى ونبقى شوكة في حلق الاحتلال.



يشار إلى أن نحو مائة مواطن مقدسي أبعدهم الاحتلال على الأقصى، يصرون على الصلاة في أقرب نقطة للمسجد، وقد صلوا اليوم في طريق المجاهدين.