الحكومة الأسترالية تبرئ الحلبي من التهم الموجه له من إسرائيل





ونشرت وكالة الأنباء الأسترالية خبر تبرئة محمد الحلبي بعد عرضه على أكثر من 133 جلسة محاكمة إسرائيلية دون تقدم أدلة حقيقية لإدانته، ويستعد للجلسة 134 يوم 19 شباط/ فبراير الحالي، في محكمة بئر السبع القريبة من قطاع غزة.





وطالبت الحكومة الأسترالية، بضرورة الإفراج عن الأسير الحلبي، بعد تفنيد كافة الاتهامات، وعدم تقديم الشباك الاسرائيلي أدلة قطعية لإدعائته وتزور والدة الأسير الحلبي كل شهرين نجلها محمد في السجون الاسرائيلية بعد اعتقاله لما يزيد عن ثلاثة أعوام ونصف بعد اعتقاله في شهر تموز عام 2016، حين عودته من حاجز ايرز بيت حانون لقطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحكومة الأسترالية صباح أمس عن نتائج التحقيق التي استمرت لعدة أعوام حول إدعاء "إسرائيل" استغلال موظف مؤسسة دولية للتمويل الأسترالي لصالح الفصائل الفلسطينية خلال عمله كمدير مؤسسة الرؤية العالمية (world vision) في قطاع غزة.