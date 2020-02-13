دولي

الشيوخ يصوت لصالح قرار يحد من صلاحيات ترامب بشن حرب على ايران

الشيوخ يصوت لصالح قرار يحد من صلاحيات ترامب بشن حرب على ايران
جلسة سابقة لمجلس الشيوخ الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
صوت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح قرار يحد من صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في اتخاذ قرار إعلان الحرب على إيران دون الرجوع للكونغرس.

وصوت 55 عضوا في مجلس الشيوخ الذي يسطير عليه الحزب الجمهوري، لصالح القرار، فيما عارضه 45 عضوا، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

يذكر أن للرئيس الأمريكي الحق في استخدام (الفيتو) ضد القرار.

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