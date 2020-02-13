شؤون فلسطينية

الشرطة تقبض على تاجر مخدرات صادر بحقه حكم 15عاما برام الله

الشرطة تقبض على تاجر مخدرات صادر بحقه حكم 15عاما برام الله
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم الخميس على تاجر مخدرات مطلوبا للعدالة منذ فترة طويلة وصادر بحقه حكم غيابي 15عاما وغرامة مالية 15الف دينار في رام الله.

واوضحت الشرطة، وعلى لسان الناطق باسمها العقيد لؤي ارزيقات، أنه خلال عملها الاعتيادي للقبض على المطلوبين للعدالة، تمكنت من إلقاء القبض على المدعو (أ.م)، والمطلوب بقضايا اتجار بمواد مخدرة وذلك ببلدة بيت عور التحتا في رام الله والذي استطاع الفرار عدة مرات من كمائن نصبت للقبض عليه في رام الله  ونابلس.

واكد ارزيقات توقيف الشخص تمهيدا لاحالته للجهات المختصة.

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