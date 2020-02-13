القناة 13 تزعم: حماس أرسلت رسائل بأنه سيتم وقف البالونات والصواريخ مقابل الهدوء

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

نقلت القناة 13 الإسرائيلية، عن مسؤولي أمني إسرائيلي، زعمه أن حركة حماس ارسلت رسائل، مفادها أنه سيتم وقت إطلاق البالونات والصواريخ، كلما تحقق الهدوء وتم الحفاظ عليه.



وبحسب القناة، فقد أكد المسؤول أسرائيل ستوسع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، إلى 15 ميلاً، وستعيد 500 تصريح تجاري تم تقليصها.



وقال المسؤول: "نبذل كل المحاولات لاستعادة الاستقرار والهدوء في غلاف غزة، والأيام المقبلة ستكون بمثابة اختبار".



وشهد قطاع غزة في الآونة الأخيرة، حالة من التوتر، حيث قصفت طائرات ومدفعة الاحتلال الاسرائيلي، مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية، في عدة مناطق بقطاع غزة، بحجة استمرار اطلاق البالونات الحارقة والصواريخ تجاه مستوطنات غلاف غزة.



وعلى أثر ذلك، فقد قررت سلطات الاحتلال، تقليص مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، من 15 الى 10 أميال بحرية، بالاضافة الى تقليص عدد تصاريح التجار.