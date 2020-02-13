الاحتلال يُعيد توسيع مساحة الصيد 15 ميلاً بدءاً من صباح الغد

صورة أرشيفية

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خاص دنيا الوطن

أفاد زكريا بكر، مسؤول لجان الصيادين في اتحاد لجان العمل الزراعي، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت إعادة توسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلاً، عند الساعة السادسة من صباح غدٍ الجمعة.



وقال بكر في تصريح لـ "دنيا الوطن": "إن مساحة الصيد، تم إعادة توسعتها من غزة إلى بحر جنوب قطاع غزة".



بدوره، قال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين، لـ"دنيا الوطن": "إن مساحة الصيد ستبلغ 15 ميلاً من مدينة غزة حتى جنوب قطاع غزة، وستة أميال من المدينة حتى شمال القطاع".



وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أبغلت الجهات الرسمية الفلسطينية، قبل أيام، بأنها قلصت مساحة الصيد، من 15 ميلاً إلى 10 أميال بحرية، ومناطق أخرى إلى ستة أميال.