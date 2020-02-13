إعلام الاحتلال: انفجار بمدينة نابلس بعد إلقاء عبوة أنبوبية واعتقال شابيْن

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (حدشوت بيتحون ساديه) الإسرائيلي، أنه قبل قليل، سمع دوي انفجار في أعقاب إلقاء عبوة أنبوبية، قرب مفترق (جيت) غربي مدينة نابلس.



وأشار الموقع ذاته، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت شابيْن فلسطينييْن في المكان.