الفاتيكان حول (صفقة القرن): من المهم الأخذ بعين الاعتبار رد الفعل الفلسطيني

قال وزير الدولة للكرسي الرسولي، الكاردينال بيترو بارولين، على هامش الاجتماع الثنائي بين دولة الفاتيكان والحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، حول اتفاقية (لاتيران) بين الطرفين في قصر بوروميو في الفاتيكان: "إنه كان هناك حديث عن قضية القدس"، مضيفاً: "من المهم أن نأخذ في الاعتبار قبل كل شيء رد الفعل الفلسطيني غير المعترف بهذا الاقتراح"، يقصد الخطة الأمريكية (صفقة القرن).





وتابع: "بالنسبة لنا فإن الاحترام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هو أمر مهم وأساسي"، مؤكداً أنه يجب أن نجلس حول الطاولة، ونتعامل مباشرة مع الأزمة، بحسب ما جاء على موقع الوكالة الفلسطينية الرسمية.

رام الله - دنيا الوطن