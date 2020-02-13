هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمال العراق

صورة أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

تعرضت قاعدة عسكرية، تستضيف قوات أمريكية، في شمال العراق، مساء اليوم الخميس، لهجوم صاروخي.



وقالت وسائل إعلام عراقية: "سقوط صاروخين من نوع (كاتيوشا)، على قاعدة (K1) في محافظة كركوك، وتستضيف قوات أمريكية"، بحسب موقع (العربية نت).



وبحسب الموقع، فإن الطيران الأمريكي، حلق بشكل كثيف، في شمال العراق، وذلك بعد استهداف القاعدة.



يشار إلى أنه في يوم 8 كانون الثاني/ يناير، أطلق الحرس الثوري الإيراني، العديد من الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، غرب العراق، فضلاً عن قاعدة جوية أخرى في أربيل، كردستان العراق، وكلها قواعد تحتضن قوات أمريكية.



يتبع..